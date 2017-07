Andres Iniesta torna a parlare del suo futuro. In scadenza nel 2018, il centrocampista del Barcellona, accostato alla Juventus, parla così a margine dell'inaugurazione di un campo per la Fondazione Cruyff: "Ho sempre manifestato la voglia di ritirarmi con la maglia del Barcellona. E' ancora presto per decidere il mio futuro. Non mi preoccupa il mio rinnovo con il Barcellona perché ora sto pensando a rilassarmi, ricaricare le pile e fare una grande annata. Non c'è niente di nuovo. Sono felice nel Barcellona, è dove spero di restare per molto tempo".