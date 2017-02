Intervistato da So Foot, Franck Kessie ha parlato della stagione trascorsa all'Atalanta e dell'interesse delle grandi squadre nei suoi confronti: «Non so quali offerte abbia ricevuto il mio club in questa finestra invernale, ma certamente sarei lusingato se qualche grande squadre mi cercasse. Al di là di questo, sono contento di essere rimasto all'Atalanta, perché si tratta di una squadra che mi ha aiutato a crescere mandandomi in prestito a Cesena e con la quale sto vivendo una stagione favolosa». L'ivoriano è uno dei talenti emergenti più interessanti della Serie A e per lui si scatenerà senz'altro una battaglia di mercato in estate, con la Juventus e la Roma che partiranno in pole position.