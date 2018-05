Un gol, il nono quest'anno in Serie A, che avvicina la Juventus al settimo scudetto consecutivo, il terzo personale per Sami Khedira e il momento dei classici bilanci di fine stagione per il centrocampista della nazionale tedesca. Sotto contratto con la Vecchia Signora fino a giugno 2019, l'ex di Stoccarda e Real Madrid deve valutare se sia il caso di proseguire la sua esperienza italiana o se cercare una nuova sfida, come ha avuto modo di ammettere il diretto interessato in un'intervista alla Bild.



"Sono sempre stato affascinato dal calcio inglese e un trasferimento in Premier completerebbe nel modo migliore il mio curriculum. Ma non voglio lanciare nessun messaggio, perchè in questo mondo è difficile pianificare il futuro. Non credo di poter attraversare questo periodo di forma fisica e mentale ancora per molto e mi piacerebbe giocare ai massimi livelli ancora per qualche stagione", ha dichiarato Khedira. Il giocatore tedesco, in passato, è stato anche accostato ad alcuni club di Major League Soccer.