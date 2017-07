L’attaccante del Bayer Leverkusen Stefan Kiessling ha parlato a La Gazzetta dello Sport del test amichevole giocato contro la Lazio ma non solo. Con i biancocelesti che tra poche settimane incontreranno la Juve in supercoppa, l’attaccante tedesco ha dichiarato: " Affrontando la Juventus con coraggio la Lazio ce la può fare. La Lazio ha alti e bassi come noi: l’anno scorso abbiamo fallito noi, due stagioni fa fallì la Lazio. Però alla fine sono società che in Europa conoscono e rispettano tutti".