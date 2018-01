Riccardo Orsolini è l'obiettivo principale del del Bologna per sostituire Simone Verdi: l'esterno offensivo, di proprietà della Juve ma fin qui poco impiegato da Gian Piero Gasperini all'Atalanta, dove è in prestito, è l'opzione migliore per i felsinei nel caso l'ex Milan dovesse partire, destinazione Napoli.



DI CAMPLI CONFERMA - La conferma è arrivata direttamente dall'agente del classe '97 Donato Di Campli, in diretta a Rai Sport: "Il mio assistito potrebbe andare a Bologna". Nelle prossime ore la fumata bianca?