Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato ai microfoni di Radio Marca del prossimo impegno in campionato dei biancocelesti contro la Juventus. " Non credo che per loro sarà un’occasione per vendicarsi della Supercoppa. Sicuramente sarà una grande partita che non vedo l’ora di giocare, complicata ma sappiamo che possiamo batterli perché lo abbiamo già dimostrato. Dovremo cercare di metterli in difficoltà provando a giocare il nostro calcio, tenendo il pallone e sfruttando al massimo le occasioni che avremo. Dybala? Sappiamo che è un magnifico giocatore ma, per esempio in Supercoppa, soprattutto nel primo tempo, lo abbiamo controllato abbastanza bene. Dovremo ripetere il più possibile la gara fatta in Supercoppa, lottando nei primi venti minuti creando loro problemi e, quando possibile, spingersi in avanti".