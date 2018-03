Tre gol in 21 presenze di Serie B sono il biglietto da visita attuale di Leonardo Mancuso, attaccante del Pescara in prestito dalla Juventus. Il classe ’92 ha parlato ai microfoni di Tuttosport della sua avventura in Abruzzo e del futuro della sua carriera: "Resterò ancora una stagione e mezza in Abruzzo ma essere di proprietà bianconera rappresenta un grosso stimolo per migliorarmi. Non ho mai giocato con la maglia della Juventus, sono stato nella Primavera del Milan dove però ho avuto poco spazio e sono ripartito dai Dilettanti con il Pizzighettone". La Juve ha chiuso l’acquisto del cartellino di Mancuso lo scorso gennaio.