Riccardo Orsolini, esterno appena passato in prestito dalla Juventus all'Atalanta ha parlato delle sue prime impressioni da calciatore della Dea: "Mi sono integrato bene nel gruppo. Stiamo lavorando, speriamo di essere pronti ad inizio stagione. Il Mondiale Under 20 è stata una bellissima esperienza. Le gare di luglio servono per mettere minuti nelle gambe. Sono ovviamente felice, ma speriamo di lavorare sempre meglio. Il mister ci fa lavorare molto, presto entreremo nel vivo di quello che chiede lui. Obiettivi? Farmi trovare pronto quando chiamato in causa", ha dichiarato al termine della gara amichevole giocata dai nerazzurri contro la Giana Erminio.