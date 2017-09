Fresco di primo gol in Serie A e convocazione in nazionale, il difensore della Fiorentina Pezzella ha parlato a La Gazzetta dello Sport del match di domani sera contro la Juventus: “Dybala? Si marca male, ve lo garantisco. Dybala può diventare l’erede di Messi. Non si ferma marcandolo a uomo ma ingabbiandolo con tanti giocatori. Come si batte la Juve? Vale lo stesso discorso che ho fatto per Dybala. Serve la partita perfetta di tutta la squadra perché a certi livelli se commetti un errore sei morto. Nello scorso campionato con il mio Betis avevamo messo sotto il Barcellona. 1 a 0 a pochi minuti dalla fine. È bastata una piccola distrazione e Messi ci ha fregati. La Juve è come il Barcellona.”