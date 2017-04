L’ex ct della Nazionale italiana ed ex tecnico del Valencia Cesare Prandelli, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha commentato la prestazione della Juventus contro il Napoli della scorsa domenica: “In questo momento i bianconeri stanno pensando soltanto a portare a casa il risultato, che alla fine dell’anno è quello che conta di più. Credo che il Napoli sia la squadra che gioca meglio in Europa. Mercoledì in Coppa Italia sarà una partita bella da vedere. E se la Juve oserà un po' di più sarà ancora più spettacolare. Contro il Barcellona in Champions sicuramente conterà tanto, i bianconeri stanno pensando anche a quelle partite”.