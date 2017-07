Continua ad essere caldo l’asse di mercato tra Juventus e Valencia. La società bianconera segue con grande attenzione soprattutto due giocatori degli spagnoli: Joao Cancelo ed Ezequiel Garay. Il terzino è in cima alla lista di Marotta e Paratici per rinforzare la fascia destra in caso di partenza di Lichtsteiner, mentre Garay è uno dei nomi valutati per il dopo Bonucci. A consigliare i due giocatori alla Juve tramite le pagine di Tuttosport è Cesare Prandelli, ex allenatore proprio del Valencia.



CANCELO - “La Juve vuole Cancelo? Non mi stupisce l’interesse dei top club. Cancelo è una scommessa che può diventare un campione. Possiede delle potenzialità illimitate. E’ un laterale anomalo, per certi versi unico. Spinge molto, ha una straordinaria progressione e tecnicamente è dotatissimo. Dribbla come un attaccante e magari lo trovi a stoppare un pallone nell’area avversaria con l’abilità di un centravanti. E’ un ragazzo che si deve ancora completare, però sulla carta ha doti incredibili. Deve migliorare a muoversi con i compagni della linea difensiva. Difetti migliorabili. Cancelo è uno dei giocatori più forti che io abbia mai allenato”.



GARAY - “I bianconeri vogliono pure Garay? Quando arrivai a Valencia rimasi impressionato da Ezequiel. Giocatore completo: forte fisicamente e tecnicamente, abile di testa e nei duelli. Un campione. Meglio di Bonucci nell'impostazione? Non so dirlo, anche perché Bonucci è uno specialista, comunque Garay ha un’ottima visione di gioco. Potenzialmente è da Juve. Non credo avrebbe problemi ad inserirsi, a chi arriva in quello spogliatoio bastano due giorni per capire come bisogna comportarsi”.