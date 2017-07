Roberto Pruzzo ha parlato a Radio Radio del mercato della Juventus: ''Mbappé? Se la Juve dovesse concretizzare un affare del genere sarebbe un altro passo verso il top. Alex Sandro 70 milioni? Ci pensi una volta, poi arrivederci e grazie. Lo impacchetti e lo mandi via. La Roma dà via Mario Rui per 10 milioni, mentre la Juve prende 70 milioni che garantiscono la sua sostituzione ma anche di fare altro. Le grandi squadre vengono a chiedere i top player non le riserve. Se poi i bianconeri sfruttano questi soldi per comprare Mbappé, uno dei migliori giocatori al mondo U20, il colpo è servito''.