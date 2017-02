Intervistato da Le Figaro il centrocampista del PSG Adrien Rabiot racconta di essere stato a un passo dal lasciare Parigi e tra le squadre sulle sue tracce c'era la Juventus: "Se ho sognato di lasciare il PSG? Sì, volevo veramente giocare e mi offrivano la possibilità di farlo altrove. Per la mia crescita sentivo che era la cosa da fare. Poi le circostanze hanno fatto sì che restassi, ho rinnovato e poco a poco mi sono imposto. Ho visto che ho fatto bene, non rimpiango nulla, non rimpiango mai una mia scelta. Lamentarmi quando non giocavo? Sono giovane e ho voglia di farlo, è normale reagire così e se non succede vuol dire che non si è veramente competitivi".