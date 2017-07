Continua la difficile caccia al prossimo terzino destro per la Juventus dopo la partenza di Dani Alves. Serge Aurier del Paris Saint-Germain e Danilo del Real Madrid sono stati accantonati in quanto extracomunitari dopo il ritorno all'assalto per Douglas Costa. Motivo per cui il procuratore Mino Raiola ha proposto un affare ai bianconeri: Kenny Tete, olandese classe '95 dell'Ajax, al costo di 5 milioni di euro.