Né Juventus, né Premier League. Ivan Rakitic si vede ancora e soltanto al Barcellona. Il centrocampista croato lo ha ribadito in un'intervista al giornale Novi List. "Il mio futuro è esclusivamente al Barcellona, voglio continuare a giocare e a vincere trofei con questo club. La società sta preparando un nuovo contratto per me e io mi sento al sicuro, so che rimarrò al Barça. Nessun calciatore al mondo è contento quando non gioca e io non faccio eccezione".