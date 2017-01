Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della nazionale ha parlato ai taccuini de La Stampa a proposito della stagione di Serie A che riaprirà il prossimo sette gennaio. L’ex tecnico azzurro ha toccato vari temi: dalle ambizioni Champions della Juve, al gioco del Napoli a quello della Roma.



JUVE SUPERIORE - "Il Napoli di Sarri è uno spettacolo, la Roma prova sempre a mettere in mostra un calcio propositivo, ma la Juve è un'altra cosa. La società bianconera ha quella superiorità morale di regole e di stile che in Italia non vedo. Se il confronto si allarga, oggi la Juve è fra i primi due o tre club al mondo per organizzazione e visione del futuro".



ANNO CHAMPIONS - "Sono convinto che questo possa essere l'anno buono. Le altre grandi faticano, guardate il Real Madrid al m ondiale per club. e se in Premier davanti a tutti ci sono due squadre che non giocano la Champions ... La Juve ha tutto per vincere: tecnico, giocatori e, come detto, la società stessa".



PIÙ FIDUCIA - "Per vincere i bianconeri devono creedere di più in sé stessi. Negli ultimi quarant'anni , a parte due o tre eccezioni, la Champions è andata a chi ha dominato. E con dominare intendo quella maniera di scendere in campo che ti permette di impossessarti dell'inerzia della gara. Da noi si ragione così: ho fatto gol, ora ti aspetto, ma qualcosa si sta muovendo. Vedo più coraggio".