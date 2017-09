Suso ha parlato a Il Fatto Quotidiano di questa stagione e delle ambizioni del Milan. Ecco le parole del fantasista spagnolo: "Se a volerti sono Real e Barcellona non puoi dire di no. Scherzi a parte, il Milan ha sempre detto di non volermi cedere e io ho sempre detto di voler restare qui. Mi hanno cercato, così come Roma e Inter. Ma, ogni volta che riferivo delle offerte alla società, mi ribadivano che non mi avrebbero ceduto. Ero felice, era quello che volevo anch’io". Sul campionato, poi: "Non ancora, possiamo puntare alla Champions League, ma al momento Napoli e Juve sono avanti. Gli azzurri giocano un calcio strepitoso".