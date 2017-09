Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ha parlato a Itasportpress del momento attraversato da Gianluigi Buffon: "Ormai è sul viale del tramonto e deve accettare questo perché fa parte del calcio. Nella vita dell’atleta infatti c’è un momento in cui bisogna dire basta e per il portiere della Juventus questa fase è vicina. Farebbe bene a smettere già a fine stagione così lascerebbe la Juve e il calcio con un ricordo bello e dopo un lungo periodo di successi. Andare via dopo aver fatto degli errori sarebbe uno sbaglio e non è da persona intelligente".