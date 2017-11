Lucas Torreira, centrocampista della Sampdoria, prossimo avversario della Juve e obiettivo di mercato dei bianconeri, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX: "Ferrero e la mia clausola raddoppiata? Penso che sia una cosa molto importante, vuol dire che sto facendo bene. Al momento sono contento di essere qui, in un gruppo così importante, non penso a quello che succederà tra mesi. Adesso sto benissimo qui, più in là parleremo del futuro. La mia carriera è solo all'inizio. La Juve? È una grandissima squadra, tra le più forti, ma noi ci stiamo allenando bene per essere pronti".