Cengiz Under ha parlato in conferenza stampa rilasciando le sue prime dichiarazioni da calciatore della Roma. In patria Under viene paragonato a Paulo Dybala e il calciatore turco ha parlato anche del paragone con la stella della Juve. “Le somiglianze ci sono, ma io preferisco essere Cengiz Under, con le mie qualità”, ha dichiarato Under. "Mi sento molto pronto. In Turchia ho mostrato le mie qualità, ora qui alla Roma vedremo insieme sul campo come andranno le cose. Totti? L'ho conosciuto quando sono arrivato. In Turchia tifavo per lui, ho visto i suoi video. Sarebbe stato bello giocarci insieme.”