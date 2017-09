L’ex attaccante della Juventus Simone Zaza ha parlato a Sky Sport della sua scelta di lasciare i bianconeri per approdare al West Ham prima ed al Valencia poi. "Sono felice della mia scelta, dopo dei mesi molto negativi per me è stato come rinascere", ha dichiarato Zaza.



"Voglio segnare il maggior numero di goal e ottenere la qualificazione in una competizione europea. Per ora abbiamo iniziato bene, dobbiamo continuare così perché il cammino è ancora lunga. Voglio fare bene con il Valencia per poter tornare nuovamente in Nazionale. West Ham? Non voglio parlare del passato, penso solo a migliorare e a godermi questo momento d'oro".