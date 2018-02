Gianfranco Zola ha parlato a La Stampa della sfida di Champions League tra Juventus e Tottenham: "L'attacco bianconero? Non mi convince fino in fondo. Perché il meglio di Higuain secondo me ormai lo abbiamo già visto. In Europa fatica a fare la differenza". L'ex attaccante si concentra poi sulla stella degli Spurs, Harry Kane: "Quel ragazzo ha un carattere che lo spinge a migliorarsi sempre. Dopo Messi, Ronaldo e Lewandowski c'è lui. Lo dicono i numeri. E ha solo 24 anni".