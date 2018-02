Su una cosa ha ragione Max Allegri: non può essere il 2-2 con il Tottenham a svilire quanto di buono, anzi di straordinario, fatto fin qui. Vero, verissimo. Ma non ci si può nemmeno nascondere dietro il curriculum, stagionale o dell'ultimo leggendario periodo storico, per evitare critiche riguardo alcune decisioni. Dell'allenatore come della dirigenza. Una su tutte porta all'immobilismo sul mercato di gennaio. Tante le cose su cui riflettere, alcuni gli errori già commessi in passato che ritornano, nulla è in ogni caso da buttare e c'è molto da cui ripartire.

