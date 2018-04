Oltre allac’è, ed è laSupportato dalla tecnica e dall’intelligenza situazionale dei suoi giocatori,fungendo l’uno da correttivo per l’altro. L’apparenteè in realtà la manifestazione enelle sue caratteristiche fisiche (e tecniche) non comuni, la famosa composizione musicale in cui le note riproducono il movimento fluttuante, ma regolare, del grosso insetto. Allo stesso modo, oscillando a varie altezze del campo, con grande continuità,. Va da, soprapoi si fa attrarre daquindi ritorna alto a sinistra per saettare improvvisamente su Ronaldo o Benzema, e così via.(e non) in parte codificati, in parte lasciati alle interpretazioni dei singoli. E’ un caso? TLo stesso Isco, talvolta, scala al centro della linea a quattro che si crea in ripiegamento, per coprire l’eventuale buco lasciato dalla mezzala uscita sull’esterno. Tornando alla costruzione,Questa intuizione non contempla più soltanto un fulcro (il regista basso), ne prevede anzi due, protetti da un frangiflutti (Casemiro). E diversamente da quanto si è visto e insegnato per anni un po’ ovunque, n. Come due alfieri,tra il rispettivo terzino e il proprio centrale di difesa. Ecco dove le merengues sono più “rigide” e “strutturate”, ecco perché ho parlato di sistema misto. Ed è proprioJuventus di Allegri compresa. Il motivo per cui, forse,. Il motivo per cui forse– E’ davvero restrittivo parlare di 4-3-1-2 o 4-4-2 quando si vuol descrivere il modulo dei blancos.indipendentemente dal ruolo che ricopre sulla carta. Vi sottopongo qui, ancor prima dell’1-0 di Ronaldo, quindi nei primissimi minuti di gioco, una delle primissime falle del 4-2-3-1 della Juve all’andata.a Marcelo (cui non mancano altre opzioni) basta un passaggio lungolinea per trovare libero il numero 22.Perché non accorcia forte sul ‘trequartista’? La risposta si trova nell’immagine seguente. Il terzino, temendo l’attacco della profondità (spesso fatale nel secondo tempo di Cardiff), arretra per precauzione. In teoria (dipenderà poi dalle uscite in pressione preparate), con un centrocampista al posto di Dybala questo tipo di giocate dovrebbero vedersi meno.- Una trentina di metri più avanti, poco dopo, una situazione simile, e l’incomprensibile errore di De Sciglio.Avrebbe dovuto consegnare l’uomo al solo Douglas Costa e rientrare al suo posto, per controllare Isco di persona. E invece. Ma vedete l’alfiere Kroos, di quanta libertà gode a sostegno di Marcelo? Si torna al discorso di prima.. Non è immediatamente pericoloso, ovvio, peròTutto considerato, comunque,Nella stessa partita, nella stessa frazione di gioco,Stavolta lo spagnolo offre ampiezza sulla fascia destra, in combinazione con Modric e Varane, quest’ultimo salito in conduzione oltre il centrocampo.– Si intravede peròvisto che neanche il giovanissimo Jesusse la passa meglio dei primi due, a causa di un problema muscolare.. Zidane, ad esempio, lo ha schierato lì dal primo minuto in un ormai lontano Real Madrid-Valencia (2-2, seconda di campionato).. Sotto trovate l’azione dell’1-1 del Valencia. Date un occhio anche alleSe Casemiro arretra, le due mezzali (Kroos e Modric) diventano i centrali di centrocampo. E spuntasulla destra. Una scelta che Zidane potrebbe fare anche contro la Juventus, considerati i cambi fatti contro l’Atlético nell’ultima di campionato, e un Lucas Vazquez non al meglio per un guaio alla caviglia.Con uno di loro due in campo, Isco si comporterebbe più o meno come a Torino. Con Asensio, invece, il numero 22 sarebbe più centrocampista.o. Guardate che scelta fa adesso, Casemiro, al momento del cross.Anziché coprire il primo palo, ovvero la traiettoria più probabile e soprattutto più pericolosa,di fatto lasciando incustodita l’area piccola. E poco importa, a questo punto, che l’uomo alle sue spalle non sia il suo. La frittata è fatta.Nel caso in cui, per conseguenza,una volta protetti da Kroos e Modric.L’impresa passerà dunque da qui, dalla partita di Pjanic (assenza fondamentale all’andata) e delle due mezzali d’assalto bianconere.