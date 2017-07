Settimana calda quella che attende Emre Can. Il centrocampista tedesco, in scadenza di contatto con il Liverpool, è corteggiato dalla Juventus, che lo ha messo in cima alla lista dei desideri per il centrocampo. Come scrive Tuttosport, nei prossimi sette giorni l'ex Bayern Monaco dovrà decidere quello che sarà il futuro: i Reds presenteranno la loro proposta di rinnovo, se verrà rigettata, bisognerà dare una risposta definitiva anche al club bianconero, in attesa di un sì.