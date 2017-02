Mediano di vecchio stampo, ma con piedi tutto sommato raffinati. Adrien Rabiot è un giocatore che può far comodo al centrocampo di qualsiasi grande squadra europea, basti pensare come nella gara di Champions League tra Psg e Barcellona abbia di fatto annullato Iniesta, marcandolo quasi a uomo e non concedendogli spazio. La Juve ha messo gli occhi sul francese già da tempo ma in vista della prossima estate ci saranno altre squadre pronte a formulare un’offerta per lui, in particolare una proveniente dalla Premier League: il Tottenham, infatti, ha bisogno di irrobustire il proprio centrocampo ed avrebbe quindi intenzione di formulare un’offerta corposa per strapparlo al Psg.