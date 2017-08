Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha fatto il punto sul trasferimento di Patrik Schick confermando che la Roma è al momento in pole per l’acquisto del calciatore: "Posso confermare che la Roma è molto avanti rispetto alle altre pretendenti per Schick. Dell’entourage del giocatore non parlo, perché non rispondo di cose che non mi riguardano". Il ceco, però, preferirebbe un trasferimento all’Inter mentre la Juve non ha intenzione di rilanciare.