Dopo Witsel la Juventus rischia di peredere anche Steven N'Zonzi che a gennaio può liberarsi grazie ad una clausola da 30 milioni che però, stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, non sarà valida per ancora molto tempo. Come riporta ABC il Siviglia sta per offrire il rinnovo di contratto al centrocampista francese proprio per aumentare la clausola rescissoria del giocatore. Gli spagnoli vogliono portarla a 45 milioni di euro. La Juventus non è interessata ad acquistare il giocatore in questa finestra di mercato perché non può giocare la Champions.