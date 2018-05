Rischia di sfumare l’obiettivo José Luis Gayà per la Juventus. Come riportato da Superdeporte, infatti il terzino sinistro classe 1995, è intenzionato a restare a Valencia e a prolungare il proprio contratto. La trattativa per il rinnovo procede positivamente e dovrebbe accelerare dopo aver ottenuto la matematica qualificazione in Champions League. Dal prossimo 1 luglio, inoltre, la clausola rescissoria calerà da 40 a 30 milioni di euro.