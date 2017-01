Da Witsel a Luiz Gustavo, Tolisso e. Laha provato davvero ad acquistare un secondo centrocampista in questa sessione di mercato invernale oltre a Tomas Rincon. Per motivi diversi, però, nessuno dei giocatori seguiti dal duo formato da Beppe Marotta e Fabio Paratici è arrivato a Torino. Tutto rimandato, in alcuni casi, all'estate, quando verrà fatto un investimento importante per rinforzare la mediana.Uno dei nomi più caldi, oltre a Tolisso, era quello di N'Zonzi. Da questa mattina, però, un po' più lontano. Come comunicato dal, il centrocampista franceseprevista nel suo contratto. Gli andalusi non hanno specificato il valore della nuova clausola, che sarà però superiore a quella da 30 milioni prevista nel precedente contratto.