Sembrava a un passo dal chiudere, invece la Juve rischia di veder sfumare Coulibaly. Come riporta il Messaggero Veneto, infatti, l'agente del ragazzo, Donato Di Campli, ha incontrato l'Udinese per definire il passaggio del classe '99 dal Pescara ai bianconeri. Decisiva la volontà del centrocampista di non giocare più in Primavera.