Patrice Evra sfoglia la margherita. Il terzino francese non ha ancora deciso se chiudere questa stagione alla Juventus o se lasciare subito l'Italia. Dopo l'interesse del Valencia e le voci su un clamoroso ritorno al Manchester United, su di lui hanno messo gli occhi il Crystal Palace e lo Schalke. Che però almeno per il momento non vuole saperne di anticipare l'addio del nazionale bosniaco Kolasinac, in scadenza di contratto a giugno e sempre nel mirino della Juve. Intanto per Evra si apre una nuova pista: quella del ritorno in patria, dove c'è la tentazione Lione. Come si legge sul quotidiano transalpino L'Equipe, il giocatore stima molto il presidente Aulas e non lo ha nasconsto in occasione dello scontro diretto in Champions League. A sua volta la Juve è sempre interessata al centrocampista francese del Lione, Tolisso.