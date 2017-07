Emre Can è uno dei centrocampisti che la Juventus sta cercando per rafforzare il centrocampo. Il tedesco va in scadenza nel 2018 e, come riporta Tuttosport, i Reds lo valutano 30 milioni di euro. Dopo il passaggio di Lucas Leiva alla Lazio, però, difficilmente Klopp vorrà privarsi del centrocampista al quale nelle prossime settimane verrrà proposto un rinnovo di contratto.