Stando a quanto riporta Premium Sport l’Atalanta non vuol dare il via libera ad Orsolini per farlo approdare al Bologna. L’attaccante bianconero è arrivato a Bergamo in prestito biennale la scorsa stagione ma non avendo avuto abbastanza spazio fino a questo momento vorrebbe cambiare aria. Il Bologna ha dalla sua il gradimento del calciatore ma al momento l'Atalanta non ha intenzione di cedere.