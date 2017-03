Non c'è pace per lache continua a ricevere notizie preoccupanti dalle nazionali. Dopo il tormentone legato alle condizioni di Paulo Dybala, oggi èa preoccupare lo staff medico bianconero.Il centrocampista tedesco, infatti,e come confermato dalla nazionale tedesca, non prenderà parte alla sfida amichevole che questa sera vedrà la Germania affrontare l'Inghilterra eche vedrà la Germania impegnata in trasferta contro l'Azerbaigian.Il vice allenatore dellaha confermato ai microfoni di Kicker che la scelta è principalmente a scopo cautelare per non aggravare un problema che il giocatore si porta dietro da tempo: "in vista della sfida contro l'Inghilterra. Sicuramente è solo una misura precauzionale".