Kasper Dolberg sembra non volersi più fermare: contro il Copenaghen ha segnato il suo terzo gol di questa Europa League, il quindicesimo della stagione. Il danese dell'Ajax è seguito da molte squadre, compresa la Juventus: c’erano degli emissari bianconeri a seguirlo da vicino nel turno d’andata degli ottavi di EL, partita che si è conclusa in favore dei padroni di casa del Copenaghen per 2-1. La concorrenza è ben assortita, su tutti c’è il Napoli: i partenopei hanno messo stabilmente gli osservatori in terra olandese per potere seguire di domenica in domenica le gesta dei giovani talenti dell’Amsterdam Arena. Per il classe ’97 pare perciò essere già iniziata la gara a chi arriva prima. La sfida tra Juve e Napoli è quindi destinata a rinnovarsi anche al di fuori del terreno di gioco.