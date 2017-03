Secondo quanto riporta Tuttosport la Juventus farà un mercato stellare: la Juve complice il cambio di modulo e la rivoluzione tattica dovrà rafforzare molto le fasce, anche in fase offensiva. La posizione della società bianconera parrebbe essere delineata e molto chiara: c’è bisogno di profili di alto livello, di giocatori dalla caratura internazionale, insomma di veri top – players. In questo identikit elitario rientra Douglas Costa, funambolico esterno brasiliano del Bayern Monaco, che ha saputo conquistarsi l’Allianz Arena nonostante la fortissima concorrenza all’interno della rosa bavarese. Il Bayern Monaco non vorrebbe cedere il suo gioiello, ma la Juventus è pronta a sferrare l'attacco con un’offerta di circa 40-45 milioni, per provare a convincere il club tedesco a fare partire il verde-oro.