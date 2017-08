La priorità in casa Juventus è il centrocampista, ma la ricerca del difensore centrale che possa sostituire Leonardo Bonucci è la seconda priorità sulla lista di Beppe Marotta e Fabio Paratici. Tra i nomi spuntati nelle ultime settimane c’è anche quello di Stefan de Vrij, centrale classe 1992 di proprietà della Lazio con il contratto a scadenza nel giugno 2018. Il giocatore interessa ai dirigenti bianconeri, ma la possibilità di poterlo prendere a zero per giugno intriga. I suoi agenti ne hanno recentemente parlato con la Juve, ma ad oggi il discorso non è ancora decollato. Alla finestra, oltre ai bianconeri, c’è anche l’Inter.



RINNOVO LAZIO - Bianconeri e nerazzurri sono interessati al difensore olandese, ma la Lazio vuole provare a blindarlo con un importante rinnovo di contratto onde evitare di perderlo a zero l’anno prossimo. Il blitz del direttore sportivo biancoceleste Tare in Austria è servito anche per intensificare i colloqui e cominciare a parlare con de Vrij. Il mercato in entrata della Lazio al momento è in fase di attesa (dipende quasi tutto dal futuro di Balde Diao Keita) e la società biancoceleste si sta concentrando sui rinnovi. De Vrij, attraverso i suoi agenti della Seg, aveva dato disponibilità a prolungare l’accordo con l’inserimento nel contratto di una clausola rescissoria per aver la possibilità di scegliere il proprio futuro la prossima estate.



CON CLAUSOLA - Secondo La Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste ha offerto al difensore olandese il rinnovo fino al 2020 con ingaggio da 2,2 milioni netti a stagione. Non è tutto, perché Lotito, onde evitare di perdere a zero il giocatore la prossima estate, ha pronta anche una clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro. La Lazio prova a blindare de Vrij almeno per un’altra stagione, ma ora tocca al difensore olandese decidere. La Juventus intanto resta vigile sulla situazione, soprattutto perché non ha intenzione di pagare tanto (Lotito non fa sconti) un giocatore a scadenza tra un anno.