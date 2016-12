La corsa per Franck Kessié non è ancora terminata e la Juventus c'è dentro fino al collo. Secondo quanto riporta Libero, l'Atalanta ha rifiutato i 25 milioni di euro messi sul piatto dal Chelsea per il centrocampista ivoriano che sta per volare a Dubai dove inizierà la preparazione in vista dell'imminente Coppa d'Africa.



NON C'È FRETTA - L'Atalanta non ha alcuna fretta di chiudere l'operazione Kessié a gennaio. A Bergamo sanno di avere in mano uno dei migliori prospetti in Europa e non hanno alcuna intenzione di accelerare i tempi di una cessione a gennaio. In assenza di offerte monstre, difficilmente La Dea si libererà del suo gioiello nella prossima finestra di mercato. La Juventus non sta certo a guardare, ma Percassi adesso chiede ben quaranta milioni di euro per il centrocampista ivoriano. I contatti con l'Atalanta sono ancora vivi anche perché ai bianconeri interessa anche Roberto Gagliardini, altro giovane di grande prospettiva, esploso quest'anno in nerazzurro e per il quale si prospetta un derby di mercato con l'Inter la prossima estate.