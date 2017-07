Si riapre la pista che porta a Steven N'Zonzi per la Juventus. Il Siviglia, infatti, sembra aver trovato il sostituto al centrocampista francese classe '88. Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il club andaluso sarebbe interessato a Guido Pizarro, mediano messicano classe '90 in forza al Tigres Monterrey e sarebbe quindi disposto a tornare a trattare per la cessione di N'Zonzi. I bianconeri offronto 30 milioni di euro, 10 in meno rispetto alla clausola rescissoria per il centrocampista.