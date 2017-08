“Terremo gli occhi aperti per cogliere le opportunità di mercato”, ha detto l’amministratore delegato della Juventus. Un assist ai bianconeri arriva dalla Germania, con precisione da Monaco di Baviera. Lì gioca il Bayern di Carlo Ancelotti e c’è quel Renato Sanches a lungo seguito dal Milan in questa finestra di mercato. I rossoneri hanno provato a lungo a prendere il centrocampista classe 1997 portoghese, salvo poi mollare la presa. La Juventus, dopo aver preso Blaise Matuidi dal Paris Saint-Germain, sta pensando proprio a Renato Sanches per rinforzare ulteriormente il centrocampo.



LA FORMULA - Il Milan chiedeva il giocatore in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco, mentre la Juventus è pronta a prenderlo in prestito secco. secondo La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore la pista Renato Sanches è tornata fortemente d’attualità nell’ambiente bianconero. La Juve l’anno scorso aveva a lungo seguito il portoghese, prima che il Bayern affondasse definitivamente il colpo. Adesso la pista torna d’attualità: Renato Sanches non trova spazio al Bayern Monaco e la società bavarese è pronta a valutare tutte le offerte per permettergli di crescere con continuità. I rapporti tra le parti - come dimostrano i trasferimenti di Vidal, Benatia e Douglas Costa - sono ottimi. Oltre ai nomi di Kevin Strootman, André Gomes, Emre Can e Steven N’Zonzi, c’è anche Renato Sanches nel mirino dei bianconeri. Un’occasione di mercato da non perdere per la Juventus.