Lorenzo Pellegrini, classe 1996, è tra i giovani più promettenti dell'intero campionato di Serie A. Il centrocampista si sta mettendo in grande luce con il Sassuolo, e le sue prestazioni non sono sfuggite all'occhio vigile della Juventus. I bianconeri valutano la situazione, ma tutto dipende dalla Roma. I giallorossi hanno un diritto di recompra per 10 milioni di euro, e di conseguenza avrebbero la precedenza su tutti. A gennaio non spenderanno tale cifra, quindi realisticamente se ne parlerà a giugno.