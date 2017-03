Nonostante l’infortunio e la conseguente frattura del perone, Seko Fofana non esce dai radar della Juventus. La mezz’ora di gara disputata nella scorsa giornata di campionato alla Dacia Arena pare avere convinto Marotta e Paratici a continuare a seguire il talento del ’95. La forza fisica, il dinamismo, la discreta saggezza tattica unite ad esplosività e potenza fanno dell’ex-City un vero e proprio crack del nostro campionato. Gli uomini di mercato dei bianconeri di Torino hanno intensificato in questi giorni i contatti per chiedere ai Pozzo informazioni sulla possibile cessione: è cosa nota che la famiglia a capo dell’Udinese non sia una bottega economica, ma anzi che faccia pagare a peso d’oro i suoi gioielli. Per il francese la richiesta dei friulani pare essere di 15 milioni: cifra che non spaventa la società di Andrea Agnelli che potrebbe affondare il colpo decisivo. L’operazione comunque sarebbe svincolata da quella dell’ingaggio di Alex Meret, giovane portiere classe ’97: in questo caso per l’estremo difensore i Pozzo chiedono circa 5 milioni, trasferimento ormai in dirittura d’arrivo