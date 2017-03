Alla Juve piace Keita Balde della Lazio, questo è un dato assodato ormai da tempo. Il classe ’95 è veloce, abile nell’uno contro uno, sta migliorando la sua capacità di “vedere la porta” e può fare anche l’esterno. Sono queste caratteristiche che non sono passate inosservate in corso Galileo Ferraris che, se unite alla situazione contrattuale in scadenza tra un anno, rendono il giovane senegalese un innesto molto appetibile per i bianconeri. In casa Lazio però non c’è solo Keita ad attrarre le attenzioni di Marotta e Paratici, dalle parti di Formello si sta facendo ben notare anche un altro giovane del ’95, ossia Milinkovic Savic. I due ragazzi stanno dando sfoggio ad una grande stagione alla corte di Simone Inzaghi e la Juventus dal canto suo vorrebbe acquistarli per assicurarsi due pedine di assoluto valore: per l’attaccante scuola Barça tutto ruota intorno alla sua scadenza di contratto, la Juve potrebbe prenderlo in saldo, senza sborsare i 35 milioni richiesti da Lotito. Per il centrocampista invece i campioni d’Italia dovrebbero comprare il suo cartellino senza nessuno “sconto”: si parla di circa 30 milioni di euro. La Juve in ogni caso valuta e studia quello che sarebbe un clamoroso doppio colpo di mercato.