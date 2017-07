Secondo il quotidiano Tuttosport in prima pagina, la Juventus sta provando a soffiare un obiettivo al Bayern Monaco di Rummenigge e Ancelotti. Lavori in corso per il centrocampista nazionale tedesco Leon Goretzka da 'portar via' al Bayern Monaco. I bavaresi lo hanno prenotato da tempo dallo Schalke, la Juve sta tentando di inserirsi e beffarli. Ma ad oggi è un'operazione complessa.