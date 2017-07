Le sinergie sono fondamentali per i rapporti tra società e per avere (da entrambe le parti) una corsia preferenziale per i talenti più interessanti. La Juve è pronta a dare vita a un nuovo asse con il Vicenza, il cui nuovo ds è Moreno Zocchi, che ha trascorso due anni come coordinatore del settore giovanile bianconero. Ci sono già i nomi, secondo Tuttosport, dei vicentini che possono interessare la Signora: Bryan Costa (portiere classe '99, Matteo Anzolin (difensore del 2000, nazionale Under 17), Piero Violato (nazionale Under 16, centrocampista offensivo classe 2001).