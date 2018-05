La Juventus spera che Massimiliano Allegri decida di rimanere in bianconero almeno per un’altra stagione. Il tecnico livornese ha richieste in Premier (Chelsea e Arsenal su tutte) e prenderà una decisione sul suo futuro solo al termine della stagione,quando di incontrerà con i dirigenti della società. Tutto dipenderà dagli stimoli dell'allenatore livornese che non ha mia nascosto la volontà di voler provare un'esperienza all'estero un giorno. Secondo Rai Sport, tuttavia, la Juve non ha intenzione di lasciar andare l'allenatore tant’è che sono stati smentiti i contatti con Zidane e Ancelotti.