Argentina e Brasile hanno sconfitto nella notte rispettivamente Cile ed Uruguay. In campo per l’albiceleste e per la nazionale verdeoro c’erano Higuain e Daniel Alves: i due giocatori di Max Allegri hanno rimediato entrambi un’ammonizione, saranno perciò squalificato per le prossima sfida della propria selezione. Salvo imprevisti le due federazioni dovrebbero fare tornare gli atleti a Torino, per la gioia della Juventus: l’attaccante ed il terzino potranno così mettersi subito al lavoro per la doppia sfida contro il Napoli.