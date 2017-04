Prima la concentrazione, poi il sacrificio, poi la gioia. Si può riassumere in queste tre fasi la serata dellaal Camp Nou, la serata dell'impresa che porta la squadra di Massimiliano Allegri in semifinale di Champions League per la seconda volta nei tre anni in cui l'allenatore livornese siede sulla panchina bianconera. Terminata la gioia, è il momento di guardare al domani. Anzi, aTre possibili avversarie: Real Madrid, Atletico e Monaco., per qualità dei singoli (la BBC offensiva, contro quella difensiva della Juve) ed esperienza. Ma, forse, non la più temibile per i bianconeri. Per il tipo di gioco, infatti,, come dimostrano anche le due sfide della fase a gironi del 2014/15. C'è, poi, la, capace di sorprendere tutti fin qui col talento di Mbappé e che non ha alcuna intenzione di fermarsi, pronta a ripetere il miracolo che portò la squadra allenata da Deschamps in finale nel 2004.