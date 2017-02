Le voci di un imminente addio di Max Allegri alla Juve sono accompagnate da altre voci, ma altrettanto altisonanti: come si evince dalle pagine sportive dell’edizione odierna del quotidiano Leggo, infatti, Luciano Spalletti è l’unico allenatore in scadenza tra le squadre ai vertici del calcio italiano, ma continua a temporeggiare sul suo rinnovo con la Roma, cercando sotterfugi ogni qualvolta gli venga chiesta qualche novità in merito. Tutto ciò, naturalmente, induce a pensare ad un incrocio di mercato tra panchine difficile, ma non impossibile: con l’eventuale partenza di Allegri verso Londra per allenare l’Arsenal, infatti, Spalletti salirebbe in cima alla lista dei desideri di Marotta per la panchina della Juventus.